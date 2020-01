Un nouveau souffle pour Agir contre le Sida en Polynésie

Les statistiques mises à jour fin 2019 font état, en Polynésie française, de 154 porteurs du Virus de l'immunodéficience humaine (VIH) à l'origine du Syndrome de l'immunodéficience acquise (Sida). Ces malades sont activement suivis par le système de santé polynésien. Le Sida progresse en moyenne d'une dizaine de nouveaux cas chaque année au fenua. On estime en outre qu’une dizaine de personnes seraient infectées en Polynésie française sans en avoir connaissance, faute de dépistage.



L’association Agir contre le Sida est en perte de vitesse depuis plusieurs années, par manque de bénévoles, comme le déplore Karel Luciani : "Notre message le plus important aujourd’hui, c’est notre besoin de soutien et de bénévoles pour nous aider dans notre action, notamment dans les îles. L’an dernier, nous avons eu un mort du Sida. Il s’était fait dépister très tardivement. Trop souvent encore, en Polynésie les porteurs du VIH sont identifiés trop tard. Les gens ne se font pas dépister. Il nous faut mener des campagnes pour inciter au dépistage. C’est important."



La maladie se déclare principalement chez les jeunes impliqués dans les activités sexuelles, entre 18 et 30 ans. Il existe aujourd’hui des traitements efficaces contre cette maladie, qui permettent aux porteurs du VIH d’avoir une vie normale à condition de prendre scrupuleusement et avec constance leur médicament. Le traitement de cette longue maladie et les frais induits sont pris en charge à 100% par la Caisse de prévoyance sociale.



Le dépistage du VIH est possible dans toutes les structures de soin (médecin privé, dispensaire, clinique, hôpital, etc.). Le dépistage du VIH se fait dans les structures de santé publique de manière anonyme et gratuite.