Un nouveau séisme de magnitude 5 secoue la Guadeloupe

Pointe-à-Pitre, France | AFP | jeudi 02/02/2023 - La Guadeloupe a été secouée jeudi à 9H13 en heure locale (14H13 GMT) par un séisme de magnitude 5 sur l'échelle de Richter, d'après le centre de sismologie euro-méditerranéen.



Légèrement ressentie sur place, la secousse n'a pas fait de dégâts, ont indiqué les pompiers.



La même magnitude a été enregistrée par le centre de recherche sismique de l'Université des Indes occidentales (University of the West Indies). L'épicentre, à 10 kilomètres de profondeur, est situé à 95 kilomètres de Pointe-à-Pitre, 173 kilomètres de Roseau en Dominique, et 116 kilomètres de Saint John's à Antigua et Barbuda.



C'est la seconde fois en 15 jours que l'île française subit les soubresauts de la Terre. Le 20 janvier, un séisme de magnitude 6 avait été perçu jusqu'en Martinique.



La région est en proie au risque de tremblement de terre: mercredi, la République dominicaine a également été sujette à une secousse de magnitude 5.