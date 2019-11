Un nouveau projet de Fab lab à Tahiti

"Nos clients veulent pouvoir tout faire par eux-mêmes"



Peux-tu présenter votre équipe ?

Nous sommes deux sur le projet, avoir deux profils très différents. Moi je sors d'école de commerce, j'ai été diplômée en août, et mon rêve a toujours été de créer mon entreprise. Mon associé Romain Pater est beaucoup plus branché sur les machines et l'aspect technique.



Comment vous est venue cette idée ?

Romain est également chef d'entreprise, il rénove des maisons, donc il a l'habitude des projets entrepreneuriaux. Lui et tous ses clients veulent pouvoir tout faire par eux-mêmes. Mais à Tahiti, soit on achète, soit il n'y a rien. Si on veut fabriquer quelque chose, il faut investir dans une machine onéreuse, que l'on va utiliser trois ou quatre fois au plus et qu'on ne sait peut-être même pas utiliser.



Comment ça va se passer ?

Donc notre idée c'est de mettre à disposition, et la machine, et les compétences. Il y a plusieurs options. Soit tu vas commencer par faire un atelier pour apprendre à utiliser la machine, ensuite tu vas fabriquer ou réparer tes objets. soit à L'Atelier si tu n'as pas la place, soit chez toi. Soit on proposera un abonnement, comme pour la salle de sport, pour avoir accès à toutes les machines. Soit on pourra faire des cours pour apprendre à fabriquer des choses spécifiques, comme un poulailler, une table basse, des prototypes… Ça sera aussi un lieu d'échange et de partage où on pourra rencontrer des gens avec un vrai savoir-faire qui pourront nous montrer des petits trucs.



A quelle étape en êtes-vous ?

Aujourd'hui on cherche l'argent. Le projet est prêt, on cherche le financement, et en fonction de combien on arrive à lever, on aura plusieurs choix de locaux, qui font entre 200 et 600 m² entre Faa'a et Arue. Je toque à toutes les portes pour trouver les financements parce que on n'a pas de fonds propres. On va voir les banques, Sofidep, Leetchi, aides publiques...