Un nouveau préau pour l’école primaire de Taiohae

NUKU HIVA, 11 juin 2018 - Le président Edouard Fritch a inauguré, samedi, le nouveau préau de l’école primaire de Taiohae sur l’île de Nuku Hiva.



La cérémonie s’est déroulée en présence notamment, de Tearii Alpha, ministre de l’Economie verte et du domaine, et de Jacques Raynal, ministre de la Santé et de la prévention.



Monseigneur Pascal Shan Soi était également invité à cette cérémonie et a ainsi béni cette nouvelle bâtisse. L’ancien préau a été supprimé pour laisser la place à cette nouvelle structure de près de 500m2 adaptée aux 300 élèves actuels de l’école. Cette construction a nécessité un investissement de 32 millions Fcfp financés par le Fonds intercommunal de péréquation.