Un nouveau pont d'une voie à Motu Uta

Papeete, le 5 janvier 2018 - Le président de la Polynésie Edouard Fritch et plusieurs membres du gouvernement étaient vendredi en visite au Port autonome de Papeete pour discuter des grands projets. Au programme, l'aménagement de la Place Jacques Chirac, le terminal de croisière, mais également la construction d'un pont d'une voie à côté du pont de Motu Uta déjà existant.





"Les opérations sont importantes, car nous sommes arrivés à un point où la direction du Port autonome a besoin de l'agrément du gouvernement pour examiner les prochains aménagements du port de Papeete. Près de 5000 emplois, 25 milliards de masses salariales tournent autour du port, il faut donc prévoir l’avenir" , explique Edouard Fritch, le Président de la Polynésie française.

Et effectivement, l'année 2018 va être chargée pour le Port autonome. "Véritable poumon de Tahiti", selon son directeur Georges Puchon, qui a prévu de consacrer à ces projets "2 milliards 650 sur fonds propres, grâce à la bonne santé financière de l'établissement".

Et cela va commencer dès ce mois-ci avec les débuts de travaux du pont Motu Uta.

En effet, un nouveau pont routier à une voie va être réalisé à côté du pont à deux voies déjà existant. Cette construction est rendue nécessaire, car le pont actuel ne peut supporter que des convois de 35 tonnes, hors le transport de très lourds convois se multiplie. "L'extension du pont va permettre aux convois de plus de 35 tonnes de pouvoir traverser le chenal sans bloquer la circulation comme c'est le cas aujourd'hui" , explique Georges Puchon.

Concrètement, "ce pont sera constitué de quatre travées indépendantes de 24 mètres de portée chacune, et sera d’une structure identique à celle existante déjà. Le nouveau pont aura une capacité de 60 tonnes. Deux bretelles sont créées de part et d’autre du nouveau pont. Elles nécessitent la réalisation de terrassements et d’un ouvrage de soutènement", selon le Port autonome. Il devrait être opérationnel en octobre 2018 pour un montant de 600 millions de francs.