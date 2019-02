Un nouveau point de vente de fruits et légumes locaux à Papeete

PAPEETE, le 15 février 2019. Un nouveau point de vente de fruits et légumes locaux a ouvert vendredi ses portes à Papeete. Il est situé en face du cinéma Le Majestic.





A l’initiative de la coopérative Local Farms et de l’agriculteur Kevin Lin, un nouveau point de vente de fruits et légumes locaux a ouvert vendredi ses portes à Papeete. Il est situé en face du cinéma Le Majestic.

Ce nouveau point de vente veut mettre l’accent sur le contact direct entre le producteur et le consommateur et sur l’exigence de fraicheur que la coopérative impose à ses membres.



Ouvert pour son premier mois de démarrage du lundi au vendredi de 7h00 à 16H00 et le samedi de 7h00 à 13h00, le point de vente souhaite devenir un lieu de référence pour les amoureux des produits locaux.

Il est conseillé de venir avec son propre panier, toutefois, pour les moins préparés, des sacs biodégradables seront proposés à la vente sur place.

A noter qu’une zone de parking annexée au point de vente est prévue et réservée pour les consommateurs.

Kevin Lin, petit-fils d’un agriculteur renommé du fenua, n’a que 26 ans et déjà cinq ans d’expérience en tant que chef d’entreprise.

Il a souhaité créer cette espace de vente de proximité, car comme beaucoup de jeunes agriculteurs qui démarrent, il a rencontré des difficultés pour écouler ces produis dans la grande distribution.

Il a également souhaité qu’en période de surproduction, le consommateur puisse bénéficier de tarifs adaptés et avantageux de la bonne saison. Pour lui, un lieu de vente coopératif permettra de faire valoir des prix concurrentiels sur le marché, pour le plus grand bonheur des consommateurs.

La coopérative ouvre aussi ses portes à de nouveaux fournisseurs.



Renseignements

87 75 91 89