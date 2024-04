Un nouveau pilote à la tête d'ATN d'ici un mois

Tahiti, le 2 avril 2024 – Le conseil d'administration d'Air Tahiti Nui s'est tenu ce mardi après-midi à la présidence avec à l'ordre du jour, la clôture des comptes 2023 toujours déficitaires et le rapport de la Chambre territoriale des comptes. Le changement de direction à la tête d'ATN a par ailleurs été confirmé par Moetai Brotherson qui annoncera le nom du successeur de Michel Monvoisin d'ici un mois, lors du “bilan des un an” de son gouvernement, ou “peut-être avant”.



C’est dans la grande salle de réunion de la présidence que les administrateurs d'Air Tahiti Nui se sont réunis ce mardi après-midi pour tenir leur conseil d'administration. À l'ordre du jour, les comptes 2023 de la compagnie au tiare qui, s'ils sont toujours déficitaires, sont moins catastrophiques que prévu.



“Sur les comptes qui nous sont présentés aujourd'hui qui correspondent à un atterrissage constaté et vérifié par les experts comptables on est à 3,1 milliards de pertes”, a ainsi expliqué Moetai Brotherson à Tahiti Infos, soulignant qu'il n'y avait néanmoins “pas péril en la demeure” au regard des “16,9 milliards de francs de réserves” qui lui ont également été présentés.



Alors justement, comment parvenir à concilier les impératifs d'équilibre des comptes de la compagnie avec la stratégie touristique du Pays. D'autant que comme la CTC s'en est inquiétée dans son dernier rapport, “ATN est susceptible d'être impactée par au moins deux projets structurants” annoncés par le président et ministre du Tourisme Moetai Brotherson : l'aéroport des Marquises et l'objectif des 600 000 touristes. “Le moment est venu de réinventer ATN”, déclarait le président ce mardi matin chez nos confrères de Radio 1.



Mais encore ? Car on le sait : le Pays est au maximum de ses capacités budgétaires puisqu'il ne peut plus augmenter son capital dans la société. Il faut donc trouver d'autres solutions. Interrogé sur ce point peu avant la fin du conseil d'administration, Moetai Brotherson nous a évoqué la piste de “nouveaux types d'avions”, des “monocouloirs qui présentent, sur des distances moyennes (vers Hawaii ou la Nouvelle-Zélande par exemple, mais pas Los Angeles) des potentiels beaucoup plus efficients au kilomètre que les dreamliners ou A350 utilisés”, ou encore “de nouvelles routes” à explorer.



“On en a discuté avec Oscar Temaru, il n'y a aucune dissension”



Et même s'il réaffirme qu'ATN “c'est David contre des Goliath”, face à des compagnies comme Air France, French Bee, Delta ou United Airlines, “ce n'est pas la concurrence le problème”. Reste à savoir comment conserver cette concurrence bénéfique pour le consommateur mais dangereuse pour la santé financière d'ATN.



“Faut-il augmenter la flotte ?” s'interroge le président du Pays. Ou alors le Pays pourrait-il “inciter une autre compagnie aérienne, ou d'autres investisseurs à prendre une partie de sa place au capital” ? Autant de questions encore sans réponse mais “ce sont des options” sur lesquelles le gouvernement réfléchit.



Enfin, interrogé sur les rumeurs de changement de direction à la tête d'ATN, Moetai Brotherson confirme bien que Michel Monvoisin va être débarqué sous peu. Le nom de son successeur “sera annoncé lors du bilan des un an, peut-être avant”.



Quant aux divergences d'opinion au sein du Tavini, notamment avec Oscar Temaru, sur le choix du ou de la futur(e) Pdg d'ATN, le président nie catégoriquement : “On en a discuté avec Oscar Temaru que j'ai vu à mon retour de Singapour. On va également en discuter vendredi avec Oscar et Tony [Géros, NDLR] mais on en avait déjà discuté avant mon départ pour Singapour. Il n'y a aucune dissension là-dessus.” C'est déjà ça.