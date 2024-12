Un nouveau modèle de financement pour le logement social et intermédiaire

Ce lundi 23 décembre, la Banque des Territoires (branche du groupe Caisse des dépôts) et ARANA (filiale de l'OPH) ont signé le premier contrat de prêts réglementés au logement social en Polynésie française. Ce partenariat, d'un montant total de 520 millions de Fcfp sur des échéances de 40 à 50 ans, marque selon le Pays une avancée historique dans le financement et le développement de logements sociaux et intermédiaires sur le territoire.



En effet, grâce à la garantie du Pays, ce prêt devrait financer l'acquisition et la réhabilitation d'un immeuble situé à Pamatai, à Faa'a. Cet immeuble, anciennement laissé à l'état de friche, devrait accueillir 7 logements sociaux destinés aux ménages ayant des revenus entre un et deux SMIG, et 16 logements intermédiaires pour des ménages ayant des revenus compris entre 2 et 4 SMIC. Pour rappel, un SMIG équivaut à 173 181 Fcfp au 1er mai 2024).



De plus, ARANA adopte pour l'occasion un nouveau modèle de financement combinant plusieurs outils complémentaires : subventions du Pays, aides à l'investissement Outre-Mer, prêts bancaires traditionnels et financement de la Banque des Territoires, principal acteur du logement social en France métropolitaine et en Outre-Mer. La Banque des Territoires qui, dans le cadre de ce contrat de prêts réglementés, met à disposition des organismes de logement social ainsi que des ressources à très long terme à des taux préférentiels.



Un projet pilote qui ouvre la voie à de futures réalisations et qui consolide " la vision du Pays d'un politique du logement social et intermédiaire durable, inclusive et accessible. Cette première opération démontre la capacité d'ARANA à mobiliser des financements innovants et à répondre aux besoins pressants de logement en Polynésie française. Le Pays et l'OPH poursuivront leur engagement aux côtés d'ARANA pour accompagner sa croissance et maximiser l'impact de ce modèle sur l'accès au logement."



D'après communiqué.

