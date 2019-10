Parole à Franck Mathieu, le nouveau coach de Central :



On peut parler d’un nouveau départ pour Central ?

“Oui, c’est un nouveau challenge qui va être très compliqué, très difficile par rapport aux joueurs qu’on a perdus. Il y a eu quand même dix départs de Central. On recompose donc totalement un effectif, un groupe. On sait que cela va être compliqué mais on va faire avec les moyens du bord, comme l’année passée avec Tefana. On était arrivés au bout l’année passée, alors pourquoi pas cette année.”



Le quart de finale perdu a laissé des traces ?

“Je ne sais pas, il faudra le demander au président du club ! Moi j’arrive, je regarde devant. Mon objectif est de se préparer avec cette équipe-là et d’avancer. C’est un nouveau challenge pour eux, pour moi. On va faire ce qu’il y a à faire. On reste optimiste, on va travailler.”



Où en est votre effectif ?

“C’est un effectif limité. On a très peu de joueurs. Lors du premier match, on avait deux suspendus et deux blessés donc quatre joueurs en moins mais personne n’est indispensable, comme je leur ai dit. Le club a redémarré seulement il y a quelques années, donc on a pas encore de Ligue 2, pas de vivier sur lequel s’appuyer.”



Les cartes ont redistribuées en championnat ?

“Oui, on est pas les seuls en difficulté donc les choses peuvent s’équilibrer. Le premier match de championnat nous sert de référence. Je pense malgré tout qu’il va y avoir un championnat à deux vitesses avec Pirae, Vénus, Dragon, Tiare Tahiti et même JT qui n’est pas trop mal. Ces cinq-là vont se détacher et ensuite Central, Manu Ura et les deux promus seront un cran en-dessous.”