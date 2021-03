Un nouveau décès lié au Covid mardi

Tahiti, le 2 mars 2021 - Un nouveau décès lié à la pandémie de Covid-19 est constaté mardi dans le dernier bilan épidémiologique transmis par les autorités sanitaires de Polynésie française. Depuis le 10 septembre, la collectivité compte 140 morts des suites d’une infection par ce coronavirus.



La collectivité compte 140 décès liés au Covid-19 depuis le 10 septembre dernier, avec une nouvelle victime recensée au cours des dernières 24 heures, mardi selon le bulletin épidémiologique de la Direction de la santé. 15 nouveaux cas-Covid ont été identifiés entre lundi et mardi. Un effectif qui porte à 63 le nombre de cas actifs en Polynésie française. Des malades testés positifs au coronavirus au cours des 7 derniers jours. Mardi 9 personnes sont hospitalisées en filière Covid dont deux en service de réanimation.

Sur le front de la vaccination, on compte à ce jour 6 934 personnes ayant reçu la première dose (+161 en 24 heures), et 3 615 patients totalement vaccinées (+291 en 24 heures).