Un nouveau décès lié au Covid ce week-end

Tahiti, le 4 octobre 2021 - Un nouveau décès lié au Covid est enregistré ce week-end dans les structures de santé de Polynésie française. Il s'agit d'un homme de 90 ans décédé dimanche soir à l'hôpital Louis Rollin de Nuku Hiva. Ce patient n'avait reçu qu'une dose de vaccin et souffrait de comorbidités. Le bilan des décès liés à la pandémie passe à 624 morts depuis le 10 septembre 2020.

La décrue épidémique se poursuit lundi en filière Covid des structures hospitalières, selon le dernier bulletin épidémiologique diffusé par la Direction de la santé. Au total, 86 hospitalisations sont en cours lundi (-10 en 72 heures) dont 23 en service de réanimation (-2), toutes au centre hospitalier du Taaone.

Le nombre de patients hospitalisés pour "Covid long" est de 46 (-1) dont 37 en hospitalisation de jour au centre Ora-ora.

Sur le front de la vaccination, on compte dorénavant 153 375 Polynésiens ayant reçu au moins une dose de vaccin (+296 en 72 heures), dont 142 669 présentent un schéma vaccinal complet (+787). Le taux de couverture vaccinal dans la population des plus de 12 ans est lundi matin de 66,19%, dont 61,56% complètement vaccinés.