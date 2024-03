Un nouveau décès en scooter ce lundi à Punaauia

La route continue de tuer à Tahiti ce lundi 4 mars.

Après deux accidents qui ont coûté la vie à deux scootéristes à Paea samedi soir et à Papenoo dimanche matin, c'est un nouveau jeune qui vient de perdre la vie.

Pour une raison que l'enquête de gendarmerie devra définir, un deux-roues et entré en collision avec un voiture ce matin au niveau du PK 18 à Punaauia. Dépêché sur les lieux, gendarmes et pompiers n'ont rien pu faire pour le passager du scooter.

Ce passager, un jeune homme de 20 ans, a été tué sur le coup. Selon nos informations, le pronostic vital du condicteur, conduit à l'hôpital de Taaone, serait engagé.

Une enquête est en cours pour définir les causes exactes de ce dramatique accident qui coûte la vie à une troisième personne en deux jours.