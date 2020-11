Un nouveau décès depuis hier

Tahiti, le 27 novembre 2020 - Un taux de positivité et de nouveaux cas confirmés par semaine poursuit sa décrue. Selon le dernier point épidémiologique, 213 nouveaux cas ont été enregistrés en 24 heures, pour un total de 14 096 cas cumulés depuis le 13 mars 2020. Le nombre de prises en charge au CHPF reste stable en revanche, avec 82 hospitalisations en cours, dont 21 en réanimation. Enfin 73 décès sont à déplorer en tout, soit un de plus qu'hier.



Rappelons que le taux d'incidence de 989 pour 100 000 habitants au début du mois de novembre, a été divisé par deux, tombant à 422 ces derniers jours. A Tahiti, où la très grande majorité des cas sont toujours localisés, le taux d’incidence est de 552 pour 100 000 habitants. A Moorea, l’incidence diminue également, à 185/100 000.



Aux urgences du CHPf, le nombre de passages total y compris dans la filière Covid continuent à diminuer, selon la direction de la santé. La proportion de patients suspects Covid parmi les passages aux urgences était de 33% en semaine 47, et le taux de positivité parmi les malades prélevés était de 35% environ.



Le taux d’hospitalisation pour l’ensemble des passages aux Urgences reste stable à environ 30 %. Idem pour le nombre total d’evasan et de sorties SMUR, malgré près de 40 sorties réalisées pour cas suspect ou confirmé de Covid depuis la mi-août (Source CHPf).