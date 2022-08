Un nouveau commandant pour le GAM de Faa’a

Tahiti, le 2 août 2022 – Le capitaine de frégate Enguerrand Le Boucher d’Hérouville a pris mardi matin le commandement du Groupement aéronautique militaire (GAM) de Faa’a. Ce dernier regroupe les unités de l’aéronautique naval et de l’armée de l’air et de l’espace, soit sept avions et trois hélicoptères.



Mardi matin était organisée à Faa’a la cérémonie de prise de commandement du Groupement aéronautique militaire (GAM) de Faa’a par le capitaine de frégate Enguerrand Le Boucher d’Hérouville. Les unités de l’aéronautique navale et de l’armée de l’air et de l’espace sont ainsi placées sous son autorité.



Il s’agit donc, concernant les moyens de la force d’aéronautique navale, de la flottille 25F, dont le commandement est implanté au sein du GAM de Faa’a, et qui dispose de cinq avions de surveillance maritime Falcon 200 Gardian, dont deux sont détachés à La Tontouta en Nouvelle-Calédonie. Mais également d’un détachement de la flottille 35F, qui met en œuvre deux hélicoptères Dauphin N3+, dits “interministériels” en raison du partage des missions, et d’un détachement de la flottille 34F, dont l’hélicoptère Alouette III est embarqué sur la frégate de surveillance Prairial.



Les moyens de l’armée de l’air sont quant à eux rassemblés au sein du détachement Air 190 (DA 190) qui comporte deux unités : l’escadron de transport 82 Maine, équipé de deux avions tactiques CN235-200 CASA, et l’escale aérienne militaire 1D190, qui assure le traitement des passagers et de tout le transport logistique, ainsi que l’accueil et la manœuvre des aéronefs militaires extérieurs (français ou étranger).