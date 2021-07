Un nouveau commandant pour la frégate Prairial

Deux opérations ont particulièrement marqué l’année du capitaine de frégate Josselin et de son équipage.



La plus récente, la mission ORA ORA, était le volet polynésien de l’opération Résilience, contribution des armées à l’engagement du gouvernement français de lutter contre la propagation du Covid-19. Du 1 er au 11 juin dernier, la frégate a ainsi visité onze îles de l’archipel des Tuamotu, pour aller à la rencontre de la population, déployer des équipes médicales et effectuer des relevés hydrographiques notamment.



Plus tôt dans l’année, le Prairial a également été déployé en Asie pendant deux mois et demi, pour une mission sans escale : "Dans le cadre de l’opération AETO, nous nous s ommes rendus en mer de Chine pour faire respecter le droit international dans cette zone sous tension. L’objectif de notre déploiement était également de contrôler l’embargo sur la Corée du nord, afin de lutter contre le contournement des limitations d’importation d’hydrocarbures par Pyongyang", témoigne le capitaine de frégate, qui tient à remercier son équipage pour cette "année riche et exceptionnelle, difficile à résumer."



Si l’ancien commandant quitte ses fonctions dans la Marine, il reste cependant au fenua. Affecté comme Chef de division des opérations à l’État-Major, il supervisera les opérations des trois armées (Terre, Mer et Air) qui composent les Forces armées en Polynésie française et l’ensemble de la zone Pacifique .