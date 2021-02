Un nouveau Twin Otter pour Ua Pou et Ua Huka

Tahiti, le 3 février 2021 - Un Twin Otter de la compagnie Zimex assurera la desserte des îles marquisiennes de Ua Pou et Ua Huka du 18 février au 30 juin, après le départ de la compagnie Air Archipels. Passé cette date, ces deux destinations de désenclavement seront desservies par Tahiti Air Charter.



L’appareil achève un périple de 23 000 kilomètres ponctué par 10 escales pour rallier Tahiti-Faa’a depuis l’aéroport de Saint-Gall-Altenrhein en Suisse. Le Twin Otter DHC 6-300 de la compagnie aérienne Zimex s’est posé mardi soir à Tahiti. L’avion est attendu à Hiva Oa où il sera basé pendant les cinq prochains mois pour assurer la desserte de Ua Pou et Ua Huka, dès le 18 février. La compagnie aérienne suisse doit en effet y opérer en sous-traitance pour Air Tahiti après la cessation d’activité d’Air Archipels sur ces deux destinations marquisiennes de désenclavement.



En principe, à partir de juillet prochain, la société Tahiti Air Charter doit prendre le relai pour le transport aérien vers ces deux îles. Cela aurait pu être le cas dès le mois dernier. Mais faute d’avoir pu finaliser avant le 1er janvier la procédure d’appel d’offres initiée en août pour l’octroi des délégations de service public du transport aérien interinsulaire vers les 34 destinations polynésiennes considérées de désenclavement, le Pays s’est accordé six mois de délai supplémentaire pour mener à bien cette procédure. Pour cet appel d’offres, le lot constitué par les deux aérodromes marquisiens a été décroché par Tahiti Air Charter. Celui des 32 autres destinations de désenclavement s’est quant à lui avéré infructueux et doit encore faire l’objet d’une attribution.



Dans l’attente, jusqu’au 30 juin, moyennant une compensation financière du Pays, Air Tahiti se charge donc d’assurer le transport des passagers sur l’ensemble du réseau de désenclavement et passera par un prestataire pour la desserte de Ua Pou et Ua Huka.