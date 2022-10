Un nouveau Dauphin sur le Prairial

Tahiti, le 5 octobre 2022 – Un nouvel hélicoptère de la flottille 34F, le Dauphin N3, a rejoint mardi le groupement aéronautique militaire de Faa'a. Destiné à la frégate de surveillance le Prairial en Polynésie française, il remplace l'Alouette III. Il doit débuter ses missions dès novembre, une fois que les vols d'essai seront effectués.



Le nouvel hélicoptère de la flottille de l'aviation navale 34F, le Dauphin de type N3, vient tout juste d'être livré à la base aérienne du groupement aéronautique militaire de Faa'a mardi. L'engin remplace l'Alouette III, qui a quitté le service actif en août dernier mais qui servira de support pour la formation de mécaniciens aéronautiques du fenua, selon nos confrères de Polynésie la 1ère. Le Dauphin N3 est le résultat d'un perfectionnement de dispositifs notamment grâce à ses radars, son rayon d'action étendu et sa capacité d'emport augmentée. Appartenant à la série de douze hélicoptères de nouvelle génération voués à embarquer sur les bâtiments de la Marine nationale, en métropole comme en outre-mer, il doit opérer sur la frégate de surveillance Prairial.



Avant de confier l'engin au détachement de la flottille 34F, la société Héli-union doit d'abord se charger de monter l'hélicoptère et d'effectuer plusieurs vols d'essai. Une fois opérationnel, le Dauphin N3 est prévu pour une entrée en activité dès novembre. Il participera donc aux missions de police des pêches et de surveillance maritime, aux missions militaires et de coopération dans le Pacifique, de l'Amérique latine jusqu'en Asie ainsi qu'aux exercices majeurs comme Unitas en Amérique latine, Rimpac à Hawaii et Marara en Polynésie.







