Un nid de 25 tortues découvert à Faaone

Tahiti, le 18 mai 2021 - Dans un communiqué publié mardi matin, la Diren a indiqué qu’un nid de tortues marines a été découvert dans un jardin de Faaone le 7 avril dernier. 24 des 25 tortues récupérées ont été relâchées sur la plage pour rejoindre la mer alors qu’une dernière, plus faible, a été transférée au centre de soins de tortues marines de Moorea.



La Direction de l’environnement a relayé mardi matin dans un communiqué de presse « une histoire extraordinaire » qui s’est déroulée il y a maintenant un mois et demi. Le 7 avril 2021, une famille de Faaone a eu la surprise de découvrir un nid de bébés tortues dans leur jardin. Prévenus, les agents de la Direction de l’environnement se sont rendus rapidement sur place et ont réussi à récupérer 25 émergentes dans les hautes herbes de la propriété.



Désorientés et incapables de rejoindre la mer par leurs propres moyens, les animaux ont été regroupés et transportés sur la plage voisine où ils ont été relâchés en présence de toute la famille qui avait découvert le nid. 24 tortues ont pu rejoindre la mer pour commencer leur grand voyage. Une dernière, plus faible que les autres, a été récupérée et transférée, avec l’autorisation de la Diren, au centre de soins de tortues marines de Moorea. Celle-ci présente des déformations des nageoires droites (antérieures et postérieures) ainsi qu'une petite déformation du plastron. Elle est actuellement sous surveillance au centre de soins.