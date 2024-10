Un navire de la marine néo-zélandaise fait naufrage au large des Samoa, ses 75 passagers sauvés

Wellington, Nouvelle-Zélande | AFP | dimanche 05/10/2024 - La Nouvelle-Zélande a annoncé dimanche le sauvetage des 75 passagers d'un navire océanographique de sa marine qui a heurté un récif au large des îles Samoa puis coulé alors qu'il étudiait l'écueil.



"L'incident s'est produit samedi soir", a expliqué l'armée, précisant que les 75 personnes à bord avaient "quitté le navire dans des canots de sauvetage et des bateaux après l'échouement".



Le vaisseau en question, le "HMNZS Manawanui" selon le contre-amiral Shane Arndell, a percuté un récif près de l'île samoane d'Upolu, dans le Pacifique Sud.



Des vidéos publiées par les médias locaux semblent montrer le navire cracher de la fumée avant de couler.



"Les 75 membres d'équipage et passagers à bord du HMNZS Manawanui sont arrivés sains et saufs aux Samoa", a déclaré Shane Arndell dans un communiqué.



La cause exacte du naufrage n'est pas encore connue.



Les secouristes ont dû lutter contre les courants et les vents qui avaient poussé les embarcations transportant les rescapés vers les récifs, la houle ayant "rendu l'effort de sauvetage particulièrement ardu", selon l'armée néo-zélandaise.



Le "HMNZS Manawanui" effectuait des relevés hydrographiques à un mille marin de la côte dans des conditions difficiles.



Construit en 2003, le bâtiment océanographique avait été acheté par la Nouvelle-Zélande à la Norvège en 2019.



Les autorités samoanes avaient émis une alerte pour la côte sud de l'île d'Upolu au cours du weekend. Une houle avec des vagues montant jusqu'à quatre mètres était prévue au moment de l'incident.