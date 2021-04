Un navire chavire au large de la Louisiane, une douzaine de personnes disparues

Washington, Etats-Unis | AFP | mercredi 14/04/2021 - Une douzaine de personnes sont portées disparues en mer mercredi au large de l'Etat américain de la Louisiane, après qu'un bateau commercial a chaviré dans le golfe du Mexique, déclenchant une opération de secours qui est parvenue à en sauver six autres.



Des gardes-côtes américains et plusieurs bateaux de particuliers étaient mardi soir à la recherche de survivants parmi l'équipage dont le bateau a chaviré dans une tempête près de Port Fourchon, à environ 160 km au sud de la Nouvelle-Orléans.



Un porte-parole de Seacor Marine, une entreprise de transport maritime, a confirmé auprès du New York Times mercredi qu'il s'agissait du Seacor Power et que 18 personnes se trouvaient à son bord lorsque le bateau s'est renversé.



Les recherches se sont poursuivies dans la nuit dans la zone où a chaviré le navire, un bateau de charge de près de 40 mètres de long, ont indiqué les Gardes-côtes dans un communiqué.



Le naufrage est intervenu alors qu'une tempête plus forte qu'attendue s'est abattue sur le golfe du Mexique, rendant la navigation difficile.



Les services météorologiques américains (NOAA) ont rapporté des rafales allant jusqu'à 120 km/h sur la côte sud de la Louisiane.