Un mur s'effondre: Deux collégiens blessés au collège de Taunoa

PAPEETE, 11 décembre 2018 - En début d’après-midi, ce mardi, nos confrères de Radio1 ont alerté la population au sujet d’un accident qui s’est produit dans l’enceinte du collège de Taunoa, à Papeete. Selon les informations partagées, deux collégiens sont blessés suite à l’effondrement d’un des murs de l’établissement.



Les images diffusées par nos confrères de Radio1, mardi en début d’après-midi, montrent les sapeurs-pompiers dépêchés sur les lieux de l’accident. Plusieurs ambulances étaient présentes pour porter secours aux collégiens blessés. En cause, l’effondrement du mur situé en bord de mer, près du terrain de sport du collège de Taunoa.



Selon les propos recueillis sur place, deux élèves seraient montés sur le mur en question. Cependant, l’effondrement aurait eu lieu après que les élèves sont descendus. Bilan de cet accident : deux blessés. L’un grave, l’autre léger. Le blessé grave aurait reçu les débris de la structure sur les deux jambes. Les victimes ont été transportées à l’hôpital et un périmètre de sécurité a été établi tout autour de l’établissement.



René Temeharo, s’est rendu sur place en tant qu’élu municipal. La question de la responsabilité est centrale et il semblerait, d’après le ministre, qu’elle incombe au collège de Taunoa. Par ailleurs, toujours selon lui, l’État et la Direction générale de l’Éducation et des Enseignements (DGEE), et non le ministère de l’Équipement, seraient plus à même de mettre en place des dispositifs nécessaires pour sécuriser les établissements scolaires.



Ce sujet relance un débat plus large sur l’état général des structures scolaires du fenua. Rappelons notamment le cas du collège-lycée de Uturoa, porté par son association des parents d’élèves, qui a alerté le ministère et le vice-rectorat sur la vétusté de ses édifices.