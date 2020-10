Un mort et un blessé dans un choc frontal à Vairao

Tahiti, le samedi 31 octobre - Un choc frontal entre un scooter et un vélo a fait un mort et un blessé grave dans la nuit de vendredi à samedi à Vairao. Il s'agissait de deux jeunes âgés de 15 à 18 ans.



Un accident de la route à Vairao hier soir a fait un blessé grave et un mort, âgés de 15 à 18 ans. Le drame s'est tenu sur les coups de 20h30 selon Radio Tefana. Alertés d'un choc frontal entre un scooter et un vélo au niveau de l'antenne de l'IJSPF, les pompiers de Vairao se sont rapidement rendus sur place. Arrivés en premier pour porter secours aux deux blessés, ils ont sollicité l'assistance de l'équipe médicale du Smur de Taravao ainsi que le renfort d'une ambulance.



Gravement blessé, le cycliste a été évacué aux urgences de Taaone. Ses jours ne seraient pas en danger. Le scootériste en revanche aura moins de chance. Malgré près d'une heure de massage cardiaque par les professionnels de santé, le jeune homme a succombé à ses blessures. Une enquête de gendarmerie est ouverte pour déterminer les circonstances exactes de l'accident.