Un mort et deux blessés dans une fusillade près de l'aéroport de Bastia

Bastia, France | AFP | mardi 05/12/2017 - Une fusillade a eu lieu mardi en fin de matinée à proximité du dépose-minute de l'aéroport de Bastia, en Haute-Corse, faisant un mort et deux blessés dont un grave, a-t-on appris de sources concordantes.



Un homme a été tué, un autre, âgé de 40 ans, est grièvement blessé avec plusieurs impacts de balles. Son pronostic vital est engagé et il est en "urgence absolue". Il a été évacué par hélicoptère vers le centre hospitalier de Bastia. Un troisième homme, âgé de 35 ans, est légèrement blessé par balle à la fesse, a précisé à l'AFP le Service départemental de secours de Haute-Corse (SDIS 2B).

Une enquête a été confiée à ce stade à la police judiciaire de Bastia pour "les chefs d'assassinat en bande organisée et de tentative d'assassinat en bande organisée", a déclaré à l'AFP la procureure de la République de Bastia, Caroline Thanot.

La magistrate a précisé que l'homme "très légèrement blessé n'était a priori pas visé par les tirs mais cherchait plutôt à fuir la scène en question".

Un dispositif de recherche d'un véhicule en fuite a été déployé, ont indiqué ces mêmes sources.

Les faits se sont produits sur la commune de Lucciana (Haute-Corse) et les secours ont été contactés peu avant 11H30. La gendarmerie est sur place.

Cette fusillade intervient dans l'entre-deux tours des élections territoriales de Corse.