Un mort dans un carambolage à Papara

Tahiti, le 20 septembre 2024 – Un camion-plateau, un fourgon blanc et une voiture bleue sont entrés en collision, en début d’après-midi, ce vendredi, au PK 33 de Papara. En arrêt cardio-respiratoire à l'arrivée des secours, le conducteur du fourgon serait décédé. La circulation est actuellement bloquée dans les deux sens.



Les accidents se suivent et se ressemblent sur les routes de Tahiti. Selon nos informations, vers 13 h 30, ce vendredi, trois véhicules sont entrés en collision au PK 33, à Papara : un camion-plateau transportant des sacs de sable, une voiture bleue et un fourgon blanc. Le fourgon se serait déporté sur la voie opposée et le camion n’aurait pas pu l’éviter. Les conducteurs du camion et de la voiture bleue seraient indemnes, tandis que le conducteur du fourgon blanc était en arrêt cardio-respiratoire à l’arrivée des secours. La victime serait décédée. Les pompiers, le Samu, la police municipale et la gendarmerie sont mobilisés sur place. D’importants bouchons sont à prévoir cet après-midi sur la côte ouest, la circulation étant bloquée dans les deux sens.