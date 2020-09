Un mois de travaux routiers à Arue

Tahiti, le 25 septembre 2020 - Des travaux de re-bitumage vont débuter lundi entre le giratoire d’Erima et le camp d’Arue. Ces travaux se dérouleront uniquement de nuit, de 20 heures à 5 heures du matin, et ce pour une durée d’un mois.



