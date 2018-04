Un militant pour la dépénalisation du paka condamné pour usage et cession

PAPEETE, le 17 avril 2018 -Le prévenu, membre d’une association défendant la dépénalisation du paka, était poursuivi pour usage et cession de stupéfiants. A la barre, l’homme a reconnu et assumé les faits. Il a été condamné à trois mois de prison avec sursis et 78 heures de travail d’intérêt général (TIG).



En décembre dernier, sur la base d’un renseignement, les gendarmes avaient procédé à la perquisition d’un domicile à Arue. Ils avaient alors trouvé 55 pots de paka. Un individu s’était rapidement présenté à eux en leur expliquant que le paka était à lui et non au propriétaire de la maison, un musicien aveugle. Il s’avère que les deux hommes sont membres d’une association militant pour la dépénalisation du cannabis.