Un match Tefana-FTF au tribunal

Tahiti, le 17 février 2022 - Le tribunal administratif de Papeete a étudié, le 8 février, le recours du club de l'AS Tefana contre la Fédération tahitienne de football (FTF). Dans la ligne de mire du club de Faa'a, une décision de la FTF, autorisant Tamatoa Tetauira a joué sous les couleurs de Pirae, lors de la saison 2020/2021, alors qu'il était encore licencié dans un club de l'Hexagone. Le rapporteur public a demandé l'annulation de cette décision et a enjoint la FTF à réexaminer la réclamation du club de Tefana.



On se rappelle du long feuilleton qui s'est joué, en 2020, à la barre du tribunal administratif opposant le club de l'AS Vénus à la Fédération tahitienne de football (FTF). Mardi dernier, sans faire grand bruit, c'était au tour de l'AS Tefana de s'attaquer à la FTF devant la juridiction administrative. Dans le viseur du club de Faa'a, une décision de la FTF autorisant Tamatoa Tetauira a joué sous les couleurs de Pirae au cours de la saison 2020/2021 de Ligue 1, alors que l'intéressé était encore licencié dans un club alsacien, l'Alliance Folgensbourg Muespach.



Sauf que les règlements généraux de la FTF, comme l'a rappelé le rapporteur public dans ses conclusions, précise que, “le licencié qui n’aura pas sollicité de CIT (Certificat International de Transfert) de la FTF et qui aura évolué en métropole ou à l’étranger est interdit de participer aux compétitions de la saison en cours.”



Et le 26 février 2021, à l'occasion de la rencontre Tefana-Pirae (8e journée de Ligue 1), remportée par les orange sur le score de 5-0, le club de Faa'a avait déposé une réclamation pour contester la participation de Tamatoa Tetauira à cette rencontre. La commission des compétitions de la FTF avait donné raison dans un premier temps au club de Tefana, donnant par conséquent la victoire sur tapis vert à la formation de Faa'a. Mais quelques jours après cette décision, la commission des recours de la FTF, suite à l'appel de Tetauira, a finalement autorisé le joueur en question à disputer le reste de la saison avec Pirae. Une décision “entachée d'erreur de droit”, selon le rapporteur public qui a recommandé au tribunal l’annulation de la décision de la commission de recours et d'enjoindre la FTF à réexaminer la réclamation de l'AS Tefana. Le délibéré dans ce dossier est attendu pour le 1er mars.

Le délibéré ne “changera rien au dénouement de la dernière saison” Quelle conséquence aura ce délibéré ? Rappelons que le titre de Ligue 1 de la saison dernière s'était joué au goal-average, avec Pirae et Vénus à égalité de points au classement. Si le tribunal venait à suivre les recommandations du rapporteur public, la FTF pourrait-elle retirer à nouveau des points aux orange, offrant finalement le sacre à Vénus ? Contacté, un cadre de la FTF a confié que ce délibéré ne devrait “rien changer au dénouement de la dernière saison”, en indiquant par ailleurs qu'une “concertation avec leur juriste” était prévue.



Du côté des dirigeants de Tefana, on assure ne pas être “dans une démarche pour faire perdre Pirae ou pour sanctionner le joueur. On demande juste à la FTF de respecter ses propres règlements généraux.”

Jeudi 17 Février 2022