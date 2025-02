Un marché des artisans à Bora Bora pour la Saint-Valentin

Bora Bora, le 13 février 2024 - L’association Vavau Te Rima Vau, qui regroupe les artisans, créateurs et horticulteurs de Bora Bora, organisait toute cette semaine son traditionnel marché de la Saint-Valentin : l’occasion de gâter sa moitié et de découvrir les talents locaux à travers leurs diverses créations.



Célébrer l’amour et le témoigner à l’élu de son cœur : tels sont les objectifs de la Saint-Valentin, fêtée par les amoureux du monde entier. Sur la Perle du Pacifique, destination prisée des couples, les artisans et producteurs de l’île mettent leur savoir-faire au service des amoureux afin que chacun puisse déclarer sa flamme à travers un cadeau original et authentique. Ainsi, de nombreux créateurs ont exposé leurs œuvres cette semaine et jusqu’à samedi place Tuvavau, de 9 à 17 heures. Des bijoux bien sûr, mais aussi des paréos, des poteries et des plantes de toutes sortes sont proposés aux amoureux en quête du cadeau idéal.



Pour ceux qui voudraient opter pour un présent à la fois unique et écologique, l’association Ia Vai Ma Noa Bora Bora, qui œuvre dans les domaines de l’environnement, de la santé et du social, propose des créations à base de tissus recyclés. Pour les gourmands, plats chauds et délices sucrés sont également proposés. Et pour les parents qui voudraient faire leurs achats en toute tranquillité, l’association de la bibliothèque Te Fare Moemoea a installé son stand consacré à la lecture et aux activités créatives sous le chapiteau, avec un atelier autour de la fête des amoureux prévu ce vendredi 14 février à 13 h 30. L’élection du plus beau couple sera également un moment fort de cet événement placé sous le signe de l’amour et de la convivialité.