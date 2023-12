Un marché de Noël en demi-teinte

Tahiti, le 16 décembre 2023 – Si le marché de Noël a fait un carton plein pour sa nocturne vendredi à Papeete, la journée de samedi a davantage été désertée par les visiteurs autour de la cathédrale. Les exposants sont néanmoins satisfaits ce cette 13ème édition du Grand marché de Noël qui achève samedi à 17h.





La ville de Papeete grouillait de monde vendredi soir pour notamment assister à la parade du Grand marché de Noël qui se tenait dans plusieurs rues du centre-ville, fermé pour l’occasion. En revanche, les rues étaient quasiment désertes ce samedi, et l’on n’avait d’ailleurs aucune difficulté à se garer. « Ils sont peut-être encore devant Miss France », nous glisse une exposante avec encore l’espoir de voir arriver des visiteurs d’ici la fermeture à 17h. Mais il est déjà 13h30 et notre Miss Tahiti Ravahere Silloux ne fait malheureusement plus partie des cinq finalistes. « Il fait super chaud aussi ! En plus on a eu énormément de monde hier soir… ils sont peut-être à la mer », nous confie un autre. « J’ai presque tout vendu hier », se réjouit même Fafi qui propose des sacs, pochettes ou vêtements sur mesure en wax. Des vêtements aux gourmandises en passant par les bijoux et autres produits de beauté, il y en avait en tout cas pour tous les goûts pour trouver son bonheur à une semaine de Noël.