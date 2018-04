Un maître de conférences de l'UPF mis en examen pour agression sexuelle et atteinte sexuelle sur mineures

PAPEETE, le 19 avril - Un individu âgé de 42 ans a été mis en examen ce jeudi soir pour "avoir commis" ou "tenté de commettre" des agressions sexuelles et des atteintes sexuelles sur des jeunes filles mineures, dont certaines de moins de 15 ans. L'homme a demandé un débat différé auprès du juge des libertés et de la détention. Il a été placé en détention provisoire.



L'enquête, encore en cours, a été menée par la brigade de recherches de Faa'a. La justice soupçonne l'homme, maître de conférences à l'Université de Polynésie française, d'avoir commis ou tenté de commettre des atteintes sexuelles et des agressions sexuelles sur des jeunes femmes parfois mineures. Il les recevait à son domicile où elles consommaient de l'alcool et du paka. Pour ces derniers faits, l'homme, qui exerce en Polynésie française depuis 4 ans, a également été mis en examen pour leur avoir fourni ces produits.



Après 72 heures de garde à vue, il a comparu ce jeudi soir devant le juge d'instruction qui l'a mis en examen. L'universitaire a ensuite été présenté devant le juge des libertés et de la détention. Son conseil a indiqué qu'il souhaitait un débat différé pour préparer sa défense. Il a été conduit à Nuutania où il restera incarcéré jusqu'à sa prochaine présentation devant le JLD mercredi prochain.