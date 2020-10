Un logiciel de synthèse vocale pour les malvoyants

Tahiti, le 9 octobre 2020 - L'association Voir ensemble - Mata Hotu no Porinetia a profité de la Journée mondiale de la vue pour organiser le lendemain l'inauguration de ses nouveaux locaux. Une petite maison qui lui permettra d'élargir le spectre de formation au-delà du braye, grâce notamment aux ordinateurs à synthèse vocale offerts par l'Eglise de Jésus-Christ des Saints Des Derniers Jours.



Deux chambres, un grand salon, une cuisine, deux terrasses et un jardin avec potager : de l'association Voir ensemble - Mata Hotu no Porinetia a déménagé au 21 Avenue Régant à Paraita, dans un cadre encore plus agréable. "Entre un appartement sans terrasse et une maison avec une cours, il y a quand même une différence" commente Diego Tetihia, président de l'organisation qui défend les intérêts des malvoyants.



L'inauguration et la bénédiction des nouveaux bureaux et d'un nouveau véhicule intervient au lendemain de la Journée mondiale de la vue. L'occasion pour l'OMS de rappeler que plus de 2 milliards de personnes dans le monde sont malvoyantes, dont 500 à 600 en Polynésie selon les dernières estimations. Aveugles ou amblyopes, communément appelée "œil paresseux", ils sont les bienvenus dans le nouvel espace de rencontre et d'échange des adhérents pour contribuer à "développer de nouveaux projets."



Outre le confort de l'espace de travail, la maison sertie d'un jardin a aussi vocation à élargir le champ de formation des adhérents. "Dans notre ancien bureau au deuxième étage de l’immeuble de la Banque de Tahiti, on ne pouvait faire que du braye" argumente le président. Aujourd'hui il est aussi question de formation à la généalogie, au jardinage d'un potager, à la cuisine, ou encore à l'informatique.



620 000 francs d'investissement



Diego Tetihia a ainsi longuement remercié son principal bailleur de fonds, le ministère de la Famille et des Solidarités, mais aussi l'église de Jésus-Christ des Saints Des Derniers Jours pour l'acquisition de deux ordinateurs équipés de logiciels de synthèse vocale, une technique qui permet de créer de la parole artificielle à partir de n'importe quel texte.



Coût de l'investissement : 620 000 francs, débloqués par le département de l'entraide et de l'autonomie, bras humanitaire de l'église. "On s'occupe des projets d'entraide à la collectivité, et de toutes les actions en faveur des associations locales, précise Manea Tuahu, directeur du département. Dans nos valeurs chrétiennes c'est important de venir aux personnes dans le besoin, là il y avait un besoin évident pour faciliter l'insertion sociale et professionnelle de ces personnes."



Sur le terrain une équipe de bénévoles s'occupe de sonder les besoins auprès des associations et faire remonter au département les échos du terrain. "En fonction de ça, on monte un projet, on demande les financements et on met en œuvre" résume Manea. Les deux ordinateurs devraient permettre aux adhérents de se former notamment au secrétariat (CV et lettre de motivation) dans une logique d'insertion toujours.