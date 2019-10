Un label pour les clubs de foot

PAPEETE, le 10 octobre 2019 - La Fédération française de football souhaite aider les clubs des Outre-mer à mieux se structurer. Elle a mis en place un "label DOM-TOM" qui sera proposé aux clubs polynésiens.

Les clubs de Polynésie française, de Nouvelle-Calédonie, de Guadeloupe, de Martinique et de La Réunion n’ont souvent pas le même niveau de structuration que ceux de métropole.Le nouveau programme, "label DOM-TOM", a été initié par la Fédération française de football (FFF) dans le but d’aider les clubs des Outre-mer à s’en rapprocher. Outil d’aide à la structuration et de valorisation, il sera proposé à l’ensemble des clubs polynésiens affiliés à la fédération tahitienne de football (FTF). Avec trois niveaux différents : or, argent et bronze.La direction technique de la FTF, dirigée par Patrice Flaccadori, a mis en place des réunions d’information sur trois sites différents. Pour la zone urbaine, la réunion a eu lieu au centre technique de la FTF, pour les clubs de la côte est, elle s'est tenue à l’AS Vénus et les clubs de la presqu’île se sont réunis à l’AS Teva FC. Pas moins de onze clubs ont répondu à l’appel de la FTF en assistant à la présentation de ce nouveau label.Lors de ces réunions, il a été expliqué ce qu’est ce label et ce qu’il faudra faire pour pouvoir l’obtenir. "Le label peut inciter un club à mieux se structurer, ce qui lui permettra d’atteindre plus facilement ses objectifs. Les cadres techniques de la Fédération tahitienne de football seront là pour accompagner les clubs pour mener à bien les changements", a expliqué le directeur technique de la FTF.La prochaine étape pour les clubs intéressés par l’obtention de ce label, or, argent ou bronze, sera de faire un autodiagnostic des infrastructures, des projets associatifs, sportifs, éducatifs et de formation. Les clubs devront compléter leur dossier avant le 31 décembre. Ces dossiers seront présentés à une commission territoriale fin mai prochain et les labels seront décernés en septembre 2020.