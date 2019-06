Un kit scolaire à 4300 francs pour la rentrée

Les articles retenus dans cette liste vont du classeur souple, au grand cahier en passant par les feuilles mobiles perforées ou encore le compas, le correcteur, les crayons à papier... Puis, à charge à chaque établissement, selon les niveaux, de piocher dedans pour constituer un kit harmonisé comprenant les fournitures dont auront besoin les élèves tout au long de l'année scolaire.

Dans une logique de mutualisation des coûts, des commandes groupées, tournant aux alentours de 4300 Fcfp ont ensuite été effectuées, permettant ainsi de réduire notablement la note de la rentrée scolaire.

Reçus impérativement au moins une semaine avant la rentrée, les kits devront être livrés emballés aux établissements, dans un souci de simplicité logistique. Pour cette rentrée 2019, ce sont au moins une quinzaine d'établissements scolaires répartis sur toute la Polynésie française qui ont opté pour ce dispositif d'harmonisation des fournitures scolaires.

Au total en août 2019, ce sont environ 5500 à 6000 élèves des collèges et des lycées qui recevront ce kit. Les destinataires sont les élèves issus de familles les plus démunies, bénéficiaires du fonds social ainsi que les élèves d'établissements privés protestant ou adventiste.

A terme, la Fapeep et la Direction Générale de l'Education et des Enseignements espèrent que ce dispositif d'harmonisation des fournitures scolaires soit poursuivi et développé au plus grand nombre possible d'élèves, voire même au primaire. "On n'a pas voulu imposer ce dispositif a tout le monde (…), on sait pertinemment que cela va voir un effet d'entraînement ", relève Thierry Delmas, directeur général de la DGEE.