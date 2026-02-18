

Un kilo d’ice saisi à l’aéroport dimanche

Tahiti, le 2 mars 2026 - Un kilo d’ice a été saisi dimanche à l’aéroport de Tahiti-Faa’a, comme le rapportent nos confrères de TNTV. La drogue aurait été transportée par des "mules" en provenance de Hawaï. Cette interception intervient seulement deux jours après la présentation par les services de l’État d’un bilan alarmant de la délinquance, marqué notamment par une forte progression des trafics.





Selon les premières informations relayées par la chaîne de la Mission, la marchandise a été découverte lors d’un contrôle à l’arrivée d’un vol international. Les suspects ont été interpellés et l’enquête se poursuit afin d’identifier les éventuels commanditaires. L’aéroport de Tahiti-Faa’a constitue en effet la principale porte d’entrée pour ce type de stupéfiants.



Vendredi, l’État soulignait déjà une hausse significative du trafic de stupéfiants, évoquant une progression d’environ 33 % et un rôle croissant des filières internationales. Cette nouvelle saisie illustre la pression persistante des réseaux sur le fenua, malgré le renforcement des contrôles aux frontières.

Rédigé par La rédaction le Lundi 2 Mars 2026 à 10:27 | Lu 597 fois



