Un jour à Cannes: Serebrennikov en direct de Russie, Wes Anderson et ses stars

Cannes, France | AFP | lundi 12/07/2021 - Bloqué en Russie, Kirill Serebrennikov savourant en vidéo une ovation debout à Cannes depuis un smartphone, Wes Anderson, l'un des plus attendus de la course à la Palme d'or, et son univers onirique sur les marches... ce qui a marqué la septième journée du 74e Festival, lundi.



Wes Anderson et son casting XXL

Le réalisateur américain est l'un des plus attendus de la compétition avec "The French Dispatch" et sa pluie de stars. Ils sont arrivés en début de soirée en bus jusqu'au tapis rouge, le cinéaste et son équipe de Tilda Swinton à Bill Murray en passant par Benicio del Toro, Adrian Brody, Owen Wilson, mais aussi Timothée Chalamet, Mathieu Amalric, Hippolyte Girardot, Lyna Khoudri. Léa Seydoux était absente: l'actrice a été testée positive il y a plusieurs jours au coronavirus.



Serebrennikov, l'absent très présent

Un fauteuil vide dans le grand auditorium Lumière, des badges aux initiales "KS" à la poitrine : les acteurs du film "La Fièvre de Petrov", en lice pour la Palme d'or, mais aussi Pierre Lescure et le délégué général Thierry Frémaux, ont protesté symboliquement lundi contre l'absence du cinéaste, Kirill Serebrennikov, pas autorisé à quitter la Russie en raison d'une condamnation. Un appel vidéo lui a permis de savourer en direct une longue ovation debout à la fin de la projection: "Je célèbre ce 21e siècle qui grâce aux nouvelles technologies nous permet d'être ensemble!". Le film se déroule dans une ville en proie à une épidémie de grippe, et retrace une "longue déambulation alcoolisée, à la lisière entre le rêve et la réalité".



Du foot au très chic dîner Kering

Parmi les rares fêtes organisées, gestes barrières obligent, le dîner Kering organisé dimanche soir sur les hauteurs de Cannes, a donné lieu à quelques scènes cocasses : un tapis de stars plantées devant un écran géant pendant le cocktail pour suivre la finale Angleterre-Italie, dont Spike Lee – extrêmement absorbé par le match – mais aussi Lou Douillon, Tahar Rahim, l’artiste JR… Eteints pour la suite de la rencontre, les écrans se sont rallumés pour la fin de la séance de tir au but. Lancé en 2015 par le groupe présidé par François-Henri Pinault, le programme Women in Motion, met en lumière, en partenariat avec le Festival de Cannes, la contribution des femmes au 7e art. Cette année, Thierry Frémaux et Pierre Lescure ont remis le prix à l’actrice, productrice et réalisatrice Salma Hayek, 53 ans, épouse du PDG de Kering. Laquelle a lancé la ruée sur le dancefloor après le dîner en dansant sur des rythmes latino.



Fric-frac au palace

La chambre d’hôtel de l'actrice britannique Jodie Turner-Smith ("True Blood", "Queen & Slim"...), invitée au Festival de Cannes dans le cadre d'un débat consacré à la place des femmes et des minorités dans le cinéma, a été cambriolée vendredi dernier. Des bijoux ont été dérobés au cours du fric-frac. L'enquête a été confiée à la police judiciaire de Nice.



Palmoscope

A 6 jours du palmarès, le "palmoscope" cannois qui récolte les avis de critiques internationaux, n'évolue pas beaucoup, malgré la projection de trois films supplémentaires de la compétition. "Annette" de Leos Carax caracole en tête, devant "Benedetta" de Paul Verhoeven. Toutefois, "Drive my car" du Japonais Ryusuke Hamaguchi, film à l'esthétisme éblouissant sur deux êtres hantés par le passé, n'a pas laissé indifférent les critiques français avec les "palmes" de Mathieu Charrier d'Europe 1, Laurent Delmas de France Inter et Renaud Baronian du Parisien, selon le classement de Gala Croisette. "Tre Piani" de Moretti et "Bergman Island" de Mia Hansen-Love n'ont pas soulevé d'enthousiasme particulier, selon le palmoscope du Film Français, sauf du côté de Michael Mélinard du quotidien L'Humanité qui verrait bien le maître italien couronné une seconde fois samedi soir.