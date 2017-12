Un jeune scootériste meurt sur la route à Punaauia

PAPEETE, le 25 décembre 2017- Triste jour de Noël pour la famille et les proches d'un jeune homme qui a trouvé la mort tôt ce dimanche matin à Punaauia. Il était 6 heures du matin lorsque qu'une voiture et un scooter se sont violemment percutés au niveau du PK 18 à Punaauia, ont annoncé nos confrères de Polynésie 1ère.

Le choc a été fatal pour le conducteur du deux roues, malgré les tentatives de réanimation du SAMU.

C'est le 24 ème accident mortel de l'année, dont plus de la moitié concerne les deux-roues.

La prudence est requise en ces jours de fête, d'autant que les pluies qui s'abattent sur Tahiti rendent les chaussées glissantes et dangereuses.