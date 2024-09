Un jeune de 20 ans abattu de trois balles à Cayenne

Cayenne, France | AFP | dimanche 29/09/2024 - Un jeune homme de 20 ans, connu de la justice, a été tué par arme à feu à Cayenne, a appris l’AFP de source policière dimanche.



Alors qu’il revenait d’une fête, l’individu, inscrit au fichier de traitement d’antécédents judiciaires (TAJ), a été retrouvé au niveau d’un chemin samedi à 2h05 heure locale, blessé par trois impacts de balle. Il a été rapidement déclaré décédé par les secours.



Deux auteurs présumés, suspectés d’avoir ouvert le feu sur lui, sont en fuite, a confirmé à l’AFP Gisèle Auguste, procureure de la République par intérim à Cayenne.



"Les circonstances et motifs demeurent inconnus pour l'instant", a ajouté la magistrate.



Deux étuis de 9 mm ont été retrouvés sur place. Une enquête a été ouverte et confiée au service territorial de police judiciaire (STPJ).



La Guyane française est régulièrement confrontée à des homicides par arme à feu. En 2023, avec 59 homicides, le territoire amazonien de 300.000 habitants était considéré comme le département le plus meurtrier de France par le ministère de l’Intérieur.



Quelque 20,6 personnes ont été tuées cette année-là pour 100.000 habitants selon le service statistique ministériel de la sécurité intérieure, quand la moyenne nationale s’établit à 1,5 pour 100.000 habitants.