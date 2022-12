Un jeune dauphin en difficulté à Mahina

Tahiti, le 11 décembre 2022 - Un dauphin juvénile s'est échoué à plusieurs reprises dimanche sur la plage de Mahina située dans la baie du motu Martin malgré l'intervention de la Diren et de riverains pour le remettre à l'eau.



Scène atypique dimanche à Mahina, alors que la pluie battante tombait sur la commune de la côte Est. Un dauphin de Fraser juvénile, habituellement en groupe et rarement observé car très craintif, s'est échoué à plusieurs reprises sur la plage de Mahina située dans la baie du motu Martin. La Direction de l'environnement est intervenue et après examen, le mammifère a été remis à l'eau. Un vétérinaire est resté sur place pour surveiller la situation et plusieurs riverains sont venus en aide au jeune dauphin pour l'aider à retrouver la mer. L'association de protection des baleines et espèces marines protégées, Mata Tohora, a relayé informations et photographie de l'évènement sur sa page Facebook.