Un incendie probablement criminel en cours à l’ex Méridien de Punaauia

Tahiti le 12 décembre 2023. Un feu assez impressionnant par sa taille et sa rapidité de propagation s’est déclaré ce mardi soir au sein de l’ex hôtel Méridien à Punaauia.



C’est vers 21 heures que les premières lueurs du feu ont pu être constatées par les riverains



Dans cet hôtel fermé, ce sont les bungalows côté plage qui ont été directement les proies des flammes. Le feu se serait propage depuis l'ancien restaurant "le Carré".



Selon nos premières informations recueillies sur place auprès d'un policier municipal de la commune et des forces de l’ordre, le départ de cet énorme incendie serait, pour eux, « d’origine criminelle ».

« Il est impossible qu’un départ de feu prenne à cet endroit », nous expliquait le policier municipal à l'entrée de l'hôtel dont l'accès a été interdit, « puisque l’électricité est coupée. »



Alors que nous écrivons ces quelques lignes, les forces de la sécurité civile luttaient toujours pour circonscrire l’incendie.





