Un incendie détruit un local d'archives à Pirae

Tahiti, le 11 octobre 2021 – Un incendie a détruit lundi matin un local de stockage en bois de la Direction général des enseignements et de l'éducation à Pirae. Aucun blessé n'est à déplorer.



Un incendie s’est déclaré lundi matin aux alentours de 7h45 dans un local de stockage de la Direction générale des enseignements et de l'éducation (DGEE) quartier Taaone à Pirae, a annoncé la municipalité dans la journée. La bâtisse en bois et assez vieillissante a rapidement été touchée par les flammes. Le local était destiné à des archives -parties en fumé- mais le sinistre a été sans incidence pour les usagers et le petit matériel de jardinage stocké à proximité. Les pompiers de Pirae, alertés par le centre de traitement des appels et les mutoi de la commune, sont rapidement arrivés sur les lieux aidés de la caserne de Papeete.



Finalement, aucun blessé n'a été à déplorer. Le feu a pu être maitrisé malgré le vent assez insistant. L’évacuation des personnels de la DGEE a pu se faire sur les sites dédiés aux rassemblements dans le parking, la police municipale a également été dépêchée pour évacuer près de 600 étudiants et personnel du collège de Taaone sur le plateau dans l’enceinte du collège, puis près de 200 élèves et leurs professeurs des écoles de l’Ecole Saint Michel ont été mis à l’abri des émanations de fumées importantes sur le stade Fautaua. Des élèves qui ont pu regagner leurs classes vers 9 heures. La Direction de la sécurité publique étant également sur les lieux pour enquêter sur l’origine de cet incendie.