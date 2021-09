Un incendie détruit quatre maisons à Arue

Tahiti, le 26 septembre 2021 - Un incendie a détruit quatre habitations, sans faire de blessé, dimanche après-midi, servitude Papaoa à Arue.



Un incendie dont la fumée impressionnante était visible à des kilomètres alentours s'est déclenché dimanche après-midi vers 16 heures à Arue. Quatre habitations ont été détruites dans le "quartier marquisien" situé au fond de la servitude Papaoa. Fort heureusement, aucun blessé n'est à déplorer et l'incendie a été maîtrisé vers 17 heures à la suite de l'intervention des pompiers de Pirae, Papeete et Faa'a. Les habitations sont néanmoins entièrement détruites et les familles s'organisaient déjà dimanche pour se reloger. Dimanche en fin d'après-midi, une enquête était toujours en cours pour découvrir l'origine de l'incendie.