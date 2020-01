Un homme tué par un requin dans le sud-ouest de l'Australie

Sydney, Australie | AFP | dimanche 04/01/2020 - Un homme a été tué par un requin sur un site de plongée populaire du sud-ouest de l'Australie, ont annoncé dimanche les autorités locales.



L'attaque a eu lieu près de Cull Island, petite île au large d'Esperance, une des principales villes de la côte sud de l'Etat d'Australie-occidentale, a annoncé le département du secteur primaire de l'Etat.

"Un homme a été mortellement mordu par ce qui serait un grand blanc", précise le département dans un communiqué.

L'organisation Surf Life Saving Western Australia a précisé que la victime était probablement un plongeur.

Il s'agit de la première attaque mortelle depuis le début de l'année en Australie, mais de la seconde dans cette zone en trois ans.

Une fille de 17 ans avait été attaquée par un requin sous les yeux de ses parents en 2017 à Wylie Bay, à l'est d'Esperance. Elle avait eu une jambe arrachée et avait pu être sortie de l'eau, mais elle était décédée peu après.

L'Australie est un des pays où les attaques de requins sont les plus fréquentes. Mais les décès sont rares.

Au total, 27 attaques ont été répertoriées en 2019 par le Zoo de Taronga, à Sydney. Aucune n'a été fatale.