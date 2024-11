Un homme tué par balle en Guadeloupe

Pointe-à-Pitre, France | AFP | dimanche 02/11/2024 - Un homme a été "tué par balle", en pleine rue, dans la nuit de jeudi à vendredi, en Guadeloupe, a-t-on appris samedi de source judiciaire et auprès de la gendarmerie.



"Un jeune homme de 29 ans a été tué durant la nuit de jeudi à vendredi à Baie-Mahault, au quartier Fond Richer", a indiqué à l’AFP Caroline Calbo, procureure de la République de Pointe-à-Pitre, confirmant une information de RCI, Radio Caraïbes International.



"Une enquête a été ouverte pour homicide et la Section de recherches de la gendarmerie de Pointe-à-Pitre a été saisie", a ajouté la procureure.



La victime a été grièvement blessée par balle vers minuit dans la rue et a succombé à ses blessures, selon les premiers éléments de la gendarmerie. Le ou les auteurs des tirs ont pris la fuite, a-t-on précisé de même source.



Une autopsie de la victime, connue de la justice, selon une source proche du dossier,pour des faits de droit commun, est prévue, selon RCI, "en début de semaine prochaine".