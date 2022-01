Un homme tué par balle à Pointe-à-Pitre en pleine rue

Pointe-à-Pitre, France | AFP | mercredi 05/01/2022 - Un homme d'une vingtaine d'années a été tué par balle mercredi en pleine rue à Pointe-à-Pitre, a appris l'AFP de sources concordantes confirmant une information de Radio Caraïbes International.



Une enquête pour homicide volontaire a été ouverte et confiée à la Direction zonale de la Police Judiciaire (DZPJ), a indiqué à l’AFP Patrick Desjardins, procureur de Pointe-à-Pitre.



"Les faits se sont produits entre 11H30 et 12H00, vers la rue Vatable", selon le procureur.



La victime est née en 2000 et son corps présentait plusieurs impacts de balle, selon cette même source.



Selon les pompiers, le jeune homme "âgé d’environ 25 ans", présentait une "lésion par arme à feu".



Identifiée, on ignore pour l’heure si la victime était connue des services de police.



Par ailleurs, une enquête a été ouverte, elle aussi confiée à la DZPJ, à la suite d'un braquage survenu dans une bijouterie à Pointe-à-Pitre, boulevard de Chanzy, un peu plus tôt dans la matinée. "Rien ne permet de lier les deux affaires", selon M. Desjardins.