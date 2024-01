Un homme tué à Londres par un tir de la police, événement rare au Royaume-Uni

Londres, Royaume-Uni | AFP | mardi 30/01/2024 - Un homme muni d'une arbalète a été tué par des policiers armés dans le sud-est de Londres mardi matin, un événement rare au Royaume-Uni où la plupart des policiers ne portent pas d'arme à feu.



Dans le pays, des policiers armés sont appelés en renfort au gré des nécessités.



Selon la police de Londres, l'homme qui a été tué, âgé d'une trentaine d'année, menaçait de s'en prendre à des résidents. Il était muni de plusieurs armes, dont une arbalète, selon la police.



"Les agents de la police locale se sont rendus sur place pour parler" à cet homme, mais après avoir fait l'objet de menaces, des agents armés ont été appelés et se sont rendus "rapidement" sur les lieux.



"L'homme est rentré dans l'habitation, et une arme à feu a été utilisée", a indiqué la police de Londres. Malgré les soins immédiatement prodigués, l'homme est mort sur place, selon Scotland Yard, qui a saisi la "police des polices".



Selon Seb Adjei-Addoh, l'un des responsables de la police de Londres, les policiers ne font usage de leur arme que "très rarement" et "comprennent et s'attendent à ce que, quand ils le font, leurs actes soient étroitement examinés".



Le ministère britannique de l'Intérieur a recensé 18.395 opérations impliquant des unités armées en Angleterre et au Pays de Galles durant l'année qui s'est achevée le 31 mars 2023.



Seuls dix usages d'armes à feu intentionnels envers des personnes ont été enregistrés, contre quatre l'année précédente.



Selon l'association Inquest, qui traque les morts impliquant les forces de l'ordre, 82 personnes ont été tuées par des tirs de la police en Angleterre et au Pays de Galles depuis 1982.