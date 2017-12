Un homme tire sur son ex-femme avant de se suicider en Nelle-Calédonie

Nouméa, France | AFP | lundi 03/12/2017 - Un homme de 53 ans a tiré plusieurs fois en direction de son ex-femme, la blessant aux jambes, avant de retrouner l'arme contre lui, a indiqué lundi le procureur de la République de Nouméa.



Les faits se sont produits samedi soir sur la commune de Païta, en périphérie de Nouméa.

Le quinquagénaire, dont le nom n'a pas été communiqué, avait "vécu douloureusement" la fin de son couple, et s'est rendu au domicile de son ancienne compagne, armé d'un pistolet calibre 45, selon un communiqué du procureur Alexis Bouroz.

"Présente à l'extérieur et réalisant le drame pouvant se nouer, la femme a invité ses deux enfants de 17 et 11 ans à fuir très vite chez leurs voisins", a-t-il précisé.

L'homme a tiré deux coups de feu en l'air en pénétrant dans la propriété, avant de faire usage de son arme à trois reprises au moins en direction de sa victime puis de retourner l'arme contre lui.

Blessée aux jambes, la malheureuse a été transportée à l'hôpital mais ses jours ne seraient pas en danger.

En revanche, son agresseur est "vraisemblablement" mort sur le coup.

Les enfants, qui n'auraient pas assisté à la scène, ont été pris en charge par une cellule psychologique", a-t-on précisé de même source.