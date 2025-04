Un homme et sa petite-fille décèdent lors d’une partie de pêche à Huahine

Tahiti, le 10 avril 2025 – Ce mercredi, en fin de journée, les sapeurs-pompiers de Huahine ont été alertés de la disparition inquiétante d’un homme de 56 ans et de sa petite-fille âgée de 3 ans, partis pêcher les palourdes dans la baie de Fa’una Nui.



L’alerte a été donnée vers 18 heures par l’épouse de l’homme, inquiète de ne pas les voir revenir. Un dispositif de recherche a été immédiatement engagé, mobilisant les sapeurs-pompiers, la police municipale, la gendarmerie ainsi que de nombreux riverains.



À 19h45, l’hélicoptère inter-administration Dauphin a été engagé. Il est arrivé sur zone à 21h30. Peu après, vers 21h35, le corps sans vie de la fillette a été retrouvé par des habitants sur les berges du lac.



Les recherches se sont poursuivies dans la soirée jusqu’à 23h30. Elles ont repris dès le jeudi 10 avril à 6 heures avec des moyens nautiques. Le corps sans vie du grand-père a été localisé une heure plus tard dans le lac.



Le haut-commissaire de la République en Polynésie française adresse ses sincères condoléances aux familles et aux proches des victimes. Il salue l’engagement de l’ensemble des services et les habitants de Huahine mobilisés dans cette opération.

