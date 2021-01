Un homme de 29 ans poignarde ses parents à Rikitea

Tahiti, le 25 janvier 2021 - Un homme de 29 ans a poignardé ses parents lundi après-midi à Rikitea. Gravement blessées, les deux victimes ont été prises en charge par les secours. L'individu a été placé en garde à vue et doit être transféré à Papeete.



