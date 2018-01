Un homme attaqué par un requin en Nouvelle-Calédonie

Nouméa, France | AFP | lundi 21/01/2018 - Un homme a été sévèrement mordu par un requin alors qu'il nageait à proximité du rivage en Nouvelle-Calédonie, a-t-on appris lundi auprès des pompiers de Nouméa.



"C'est un homme qui faisait de la pêche sous-marine au large d'une plage du quartier de Nouville. Il a été mordu à deux endroits à l'abdomen et au bras", a indiqué à l'AFP Xavier Egimard, chef de corps des pompiers de Nouméa.

Les faits se sont produits dimanche après-midi alors que cet homme d'une quarantaine d'années se trouvait à quelques mètres du bord, en compagnie de son fils et de son neveu.

"Des membres de sa famille paniqués lui ont prodigué les premiers soins et l'ont emmené eux-mêmes à l'hôpital où il a été pris en charge", a également indiqué M.Egimard.

Selon le journal Les Nouvelles-Calédoniennes, la victime, très grièvement blessée, a été placée dans un coma artificiel et se trouvait lundi en phase de réveil. Le plongeur aurait été attaqué par un requin bouledogue d'au moins trois mètres.