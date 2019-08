Un homme arrêté en voiture avec sa femme morte dans une valise

Lyon, France | AFP | dimanche 18/08/2019 - Un homme a été arrêté dimanche en Haute-Savoie alors qu'il circulait en voiture avec sa femme morte dans le coffre, selon des sources proches de l'enquête confirmant une information du Parisien.



L'interpellation a été effectuée par les gendarmes vers 05H00 à Doussard, une commune riveraine du lac d'Annecy, dans le cadre d'un avis de recherche.

Le corps de la victime a été retrouvé dans une valise. Les deux enfants du couple, âgés de 6 et 7 ans, se trouvaient sur la banquette arrière du véhicule et sont "en bonne santé", selon ces mêmes sources.

La police judiciaire a été chargée d'une enquête pour meurtre. Contacté par l'AFP, le parquet d'Annecy n'a souhaité faire aucun commentaire sur cette affaire à ce stade.

La famille rentrait d'Italie et regagnait la France où elle réside, précise le quotidien. La police qui disposait d'un renseignement impliquant le suspect, connu de la justice, avait diffusé une demande d'interpellation. L'homme, de nationalité française, a été placé en garde à vue.

En 2018, 121 femmes ont été tuées par leur conjoint ou ex-compagnon, soit une tous les trois jours, selon le ministère de l'Intérieur.